プラスサイズモデル・あいまるが10日、自身のインスタグラムを更新。結婚と妊娠を報告した。 【写真】愛のサイズ？めちゃ大きなバラの花束指輪見せて幸せいっぱい あいまるは「私事ですが、かねてよりお付き合いさせて頂いていた方と結婚いたしました」と指輪の絵文字入りで記し、お相手を紹介。「彼は私の事を何よりも1番に考えてくれて、 毎分毎秒本当にたくさんの愛をくれて、 毎日たっくさん笑わしてくれて、 とても優