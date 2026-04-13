フィギュアスケート女子で世界選手権銀メダルの千葉百音が１３日、都内の「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」で行われた木下グループの入社式に出席した。アイスリンクで行われた入社式には、同グループ所属の選手が登場して演技を披露。千葉は「新入社員のみなさんが喜んでくれたので、滑っていてとても楽しかったです」と振り返った。ミラノ・コルティナ五輪に初出場した昨季は今年３月の世界選手権（