歌手の美川憲一（79）が、13日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。米ロスの自宅で倒れた状況を振り返った。【写真あり】イケメン！ 鳥羽一郎の息子兄弟デュオ・竜徹日記と美川憲一の3ショット（6枚目）2025年9月に洞不全症候群と診断されたことを公表。同11日にはペースメーカーを取り付ける手術を受け、療養を続けた。その後、同年11月にパーキンソン病であることを公表した。冒頭、黒柳徹子が「