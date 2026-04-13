事故現場津山市妙原 12日夕方、岡山県津山市のJR因美線で、線路内にいた54歳の男性が列車にはねられ死亡しました。 事故があったのは津山市妙原のJR因美線の美作滝尾駅から三浦駅の間です。 警察によりますと、12日午後6時半ごろ、線路内にいた現場近くの無職の男性（54）が津山駅発智頭駅行きの普通列車にはねられ死亡しました。 乗客8人と乗務員1人にけがはありませんでした。 警察によりますと、事故当