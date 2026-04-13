革靴やパンプスを捨て、スニーカーを選ぶ人が増えている。ライターの南充浩さんは「かつてスニーカーといえばナイキ1強だったが、最近はめっきり数が減った。代わりに台頭しているのが、オンやホカといった新興スニーカーだ」という――。写真＝iStock.com／hapabapa※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／hapabapa■「スニーカーの王」ナイキを履く人が減った街行く人の足元を覗いてみると、ビジネスマンだけではなく、高齢者