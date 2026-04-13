居酒屋「串カツ田中」を主力とするユニシアホールディングスは、2026年5月から株主優待制度を拡充し、個人投資家向けの魅力がアップします。 では、株主優待を受けると具体的にどのくらいお得なのか、優待を得るために必要な投資額はどのくらいか、ユニシアホールディングスの株主優待制度と必要投資額、利回りなどを解説します。 株主優待の実施回数を年1回から年2回に 2026年3月に、「串カツ田中