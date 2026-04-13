アメリカのトランプ大統領は、イランとの協議が合意に至らなかったことを受け、直ちにアメリカ海軍がホルムズ海峡を封鎖すると発表しました。一方、イランは厳しく対応すると反発し、緊張が再び高まっています。トランプ大統領は12日、イランとの協議について「唯一にして最も肝心な核の問題について合意に至らなかった」と自身のSNSに投稿しました。このため「直ちにアメリカ海軍がホルムズ海峡を出入りする船舶の航行を止める措