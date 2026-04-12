近年は宇宙開発の機運が世界的に高まっており、2026年4月には約半世紀ぶりに月の周回軌道に人類を送り込むアルテミスIIが実行されました。そんな中で気になるのが「人類は宇宙空間で繁殖できるのか？」という疑問ですが、新たな研究では、宇宙の微小重力環境は生殖成功の可能性を著しく下げることがわかりました。Simulated microgravity alters sperm navigation, fertilization and embryo development in mammals | Communicati