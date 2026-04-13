やりがいやキャリアアップは求めずに、決められた仕事を淡々とこなす働き方を表す「静かな退職（ＱｕｉｅｔＱｕｉｔｔｉｎｇ）」。近年のワークライフバランスを重視する動きが加速化したことによって、この働き方が増え、注目されている。株式会社マイナビは、２０〜５９歳の正社員男女と企業の中途採用担当者を対象に実施した「正社員の静かな退職に関する調査２０２６年（２０２５年実績）」の結果を発表した。２０〜５０