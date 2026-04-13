11才の少年はなぜ突然姿を消したのか。大規模な捜索が連日続けられ、時には山中を煌々と照らして行方を捜していたが──解決までには、多くの謎が残されている。【写真】スコップを手に規制線奥のケモノ道に入っていく捜索員や捜査をしている一本道の深部など。他、異様な雰囲気に包まれる園部小の登校風景なども京都・南丹市で3月23日から行方がわからなくなっている安達結希くん（11才）が通っている園部小学校で4月9日、入