ウィル・サモン記者が報じたロースター変更ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地でのレンジャーズ戦に2-5で敗れた。今季成績を11勝4敗とし、依然としてナ・リーグ西地区首位をキープ。13日（同14日）からはメッツとの3連戦に臨む。強豪球団との対戦を前にして、“厄介な敵”が加わることになりそうだ。日本時間5時過ぎにプレーボールを迎えた一戦は午前8時10分に終了した。大谷翔平投手が2試合連続の先頭打者弾を放って先