北朝鮮と連携するIT人材が、人工知能（AI）と合成身分を活用してグローバル企業に偽装就職する手法がさらに高度化しているという調査結果が出た。13日、セキュリティ業界によると、韓国のジニアンズ・セキュリティセンター（Genians Security Center）とグループアイビーは、最近、北朝鮮と連携した脅威グループによる最新の攻撃様相を分析した報告書をそれぞれ公開した。ジニアンズの分析の結果、北朝鮮連携グループ「APT37」は、