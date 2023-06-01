【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は12日、米首都ワシントンで16日に開催予定の20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議に、南アフリカが参加しないと報じた。南アのゴドングワーナ財務相が取材に「（今年の議長国を務める）米国が私たちの参加を認めていない。今年いっぱいはG20会合に南アが参加しないことを意味する」と明らかにしたという。議長国がG20メンバー国の参加を認めないのは異例だ。トランプ米大統領