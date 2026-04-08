ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）が、7日深夜に放送され、バンド名の由来を明かした。初回放送だったこの日は、リズナーからバンド名の由来に関する質問メールが寄せられ、山口はそれに回答。「サカナクションは親戚のメールアドレスでした」と明かした。その親戚について「小さい時によ