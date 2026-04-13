■中年男性にとって「生きづらい社会」男性、特に中年男性にとって、これほど生きづらい社会が、かつてあっただろうか――。と、いきなり被害者マウントを取りたいわけではない。ただ、私（45歳）を含めた「おじさん」にとって、何をしてもハラスメント、と言われかねない風潮がある。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_rock「彼氏いるの？」はもちろん、「きれいだね」などと女性に向