京都府南丹市の小学6年の安達結希さん（11）が3月23日以降、行方不明になった事件。4月2日に山中の峠道で安達さんのランリュックが見つかって以来、目ぼしい手がかりは見つかっていなかった。【写真】安達さんが履いていた「黒いスニーカー」、スニーカー発見場所周辺の捜査の様子「木の根あたりを掘削していた」しかし4月12日夕方、安達さんが履いていたとみられる黒い靴が発見されていたことが明らかになった。場所は小学校