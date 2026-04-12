【ワシントン＝橋本潤也】米国のバンス副大統領は訪問先のパキスタンの首都イスラマバードで１２日朝（日本時間１２日午前）、記者団に対し、イランとの戦闘終結に向けた協議で「合意に至らなかった」と述べた。「米国に帰る」とも語り、今回の協議が決裂に終わったことを明らかにした。バンス氏は「２１時間」に及ぶイランとの協議で、米国側の条件や譲歩できる点などを「可能な限り明確にした」が、イラン側は「受け入れるこ