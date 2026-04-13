中東情勢の悪化により、初めて引き起こされた「ホルムズ海峡の実質的閉鎖」。このショッキングなニュースを受け、株式市場は大きく揺れ動いている。連日の下落を目の当たりにし、不安を抱えている投資家も多いはず。だが、果たしてこのまま相場は崩壊へと向かうのだろうか。そこで本記事では、2025年に資産1億円を突破した『Financial Free College』（FFC）CEO・松本侑氏にインタビューを実施した。今回の歴史的な地政学