アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の最新興収が発表された。公開3日間で観客動員数231万8009人、興収35億213万7800円を記録した。初日興収とあわせて公開3日間でもシリーズ過去最高の記録を更新し、歴代1位の記録となり配給の東宝は「ゴールデンウィークに向けて、今までの記録更新も狙えるさらなる大ヒットが期待されます」と驚いている。【画像多数】OL服風な