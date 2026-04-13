「母親の遺体が放置されていたのは、その踊り場です。うつぶせの姿勢で、発見当時は周囲に染みのようなものが見えました」【写真】広瀬容疑者の母・秀子さんの遺体が放置されていた階段踊り場付近と同じ団地に住む80代男性はショッキングな出来事を振り返る。遺棄事実を認めていた息子埼玉県さいたま市岩槻区の公営団地内の階段踊り場で、年配の女性が倒れているのが団地住人に発見されたのは3月12日午前6時45分ごろのこと。住