台風4号は昨日12日21時に猛烈な勢力へと発達し、今日13日9時現在、勢力を維持したままマリアナ諸島を北上しています。4月に台風が猛烈な勢力にまで発達するのは珍しく、21世紀以降2例目です。今週後半17日(金)には小笠原諸島に近づく予想で、十分な警戒が必要です。4月に猛烈な勢力は21世紀以降2例目台風4号は昨日12日21時に猛烈な勢力へと発達し、今日13日9時現在、勢力を維持したままマリアナ諸島を北上しています。台風が4月に