バスケットボール男子日本代表の渡辺雄太(31)が13日、自身のインスタグラムを更新。第1子誕生を報告した。妻は元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子(31)。渡辺はインスタグラムに生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手の写真をアップし、「The best day in my life(人生で最も素晴らしい日)」とつづった。久慈も自身のインスタグラムのストーリーズで渡辺の投稿を引用し、第1子出産を伝えた。渡辺と久慈は22年5月に