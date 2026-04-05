日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）が4日に放送され、人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」に巨人の田中瑛斗投手（26）がVTR出演。昨年11月に結婚を発表した最愛の妻とのラブラブっぷりを明かした。この日のテーマは「お弁当」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された田中瑛は「朝起きて顔洗って歯磨いてすぐ家出るんですけど。その時におにぎりを毎朝つくってもらうんですよ。いつもつくってもらっ