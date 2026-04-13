京都府南丹市立園部小学校6年の安達結希さんの行方がわからなくなって3週間。学校では、13日も警察官らが見守るなか、児童らが登校しました。警察は学校周辺をパトカーで巡回し、警察官を増員して通学路の見守りにあたっています。 【写真を見る】【京都小6男児行方不明】「同じ形の黒い靴」見つかる…発見場所は「子どもが来るようなところではない」と近隣住民周辺を50人態勢で重点捜索「日数も日数、なんとか無事で