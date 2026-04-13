女優でタレントのみひろ（43）が13日までにYouTubeチャンネルを更新。セクシー女優に対する偏見や差別に思いを語った。みひろは韓国のファンに向けた動画で、自身と同じくかつてセクシー女優として活躍したタレントが高級ブランド品を購入したことで炎上する騒ぎがSNS上で起きたことを紹介。その元セクシー女優に対する「一生、表に出るな」などといった批判コメントを複数読み上げ、「日本ではこれが職業としてあるんですよね。悪