高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分地の選定を巡り、国から日本最東端の南鳥島（東京都小笠原村）を対象とする「文献調査」の申し入れを受けていた小笠原村は１３日、住民説明会を開いた。渋谷正昭村長は調査について「国が主体的に責任を持って判断するべきだ」と述べ、実施を容認する考えを示した。文献調査は選定の第１段階にあたり、約２年をかけて地質図や論文などを分析して安全性を評価する。北海道寿都（すっ