障がい児支援施設に通う当時5歳の女子児童を、自宅に誘拐したうえ、わいせつな行為をし、その様子を撮影したとして、児童が通う施設の職員だった男が逮捕されました。わいせつ目的誘拐や不同意わいせつの疑いなどで逮捕されたのは、障がい児支援施設の元職員・後藤隆也容疑者（46）です。捜査関係者によりますと、後藤容疑者は2024年2月下旬ごろ、障がい児支援施設に通う当時5歳の女子児童を千葉県松戸市の自宅アパートにわいせつ