13日未明、愛知県安城市の集合住宅の一室で親子とみられる女性2人の遺体が見つかり、警察は、同居していた家族とみられる男を殺人の疑いで緊急逮捕しました。殺人の疑いで緊急逮捕されたのは、安城市に住む職業不詳の55歳の男です。警察によりますと、男は11日午後10時ごろ、安城市福釜町にある自宅の集合住宅で、同居する妻と娘とみられる女性2人を包丁で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。男は、自ら「娘と妻を殺し