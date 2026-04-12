〈最近「レースチラ見せファッション」が流行っているのマジか！？〉〈ハミ出てるけど大丈夫？って思っちゃう〉──近年、日本で下着をチラ見せするようなファッションが流行しているという。【写真を見る】レース部分やリボンの装飾を“チラ見せ” スタイル、一部売り切れとなったユニクロのショーツズボンのウエストバンドの上から、下着のレース部分やリボンの装飾を"チラ見せ"させる着こなしのことだが、SNSでは冒頭のような