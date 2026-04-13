カウント2-2からABSチャレンジも失敗【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地でのレンジャーズ戦に2-5で敗れた。大谷翔平投手が先頭打者アーチを放って先制。佐々木朗希投手は4回2失点と粘ったが、終盤にリリーフ陣が失点して突き放された。試合後、デーブ・ロバーツ監督は重なった“ミス”を悔やんだ。そのミスは、3回に集中した。佐々木が勝ち越されて