Photo: SUMA-KIYO リモコンや懐中電灯など、日々の生活に欠かせない乾電池。我が家では、使用頻度の高い単3形はエネループなどの繰り返し使えるタイプを使っているのですが、充電のたびに専用充電器を引っ張り出してくるのって、地味に面倒なんですよね。特にアウトドアや旅行では、充電器まで持ち歩くのは荷物になりますし、かといって予備の電池を何本もカバンに忍ばせておくのも、できれ