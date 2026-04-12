2月17日に急逝したロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢さん（享年56）の地元・神奈川県秦野市が、同市内にメンバー5人の手形碑を設置すると発表した。場所はバンドの楽曲が列車接近メロディーに採用された小田急線秦野駅近くの「まほろば大橋」。バンドが初めて凱旋公演を行う5月下旬の設置を目指す。真矢さんは2023年5月に同市をPRする「はだのふるさと大使」に就任。市はその功績を称え、22日〜5月6日に追悼企画と