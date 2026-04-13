東京・八王子市で先月、高級車「ベントレー」が追突事故を起こしたあと、運転手がその場から逃走した事件で、警視庁は邸宅侵入の疑いで現行犯逮捕していた40代の男をきょう、ひき逃げの疑いで再逮捕しました。【写真を見る】【速報】ベントレーで車7台に衝突 男女6人が軽傷現場から徒歩で逃走の40代男をひき逃げ容疑で再逮捕東京・八王子市この事件は、先月23日、八王子市の国道で高級車ベントレーが交差点に止まっていた