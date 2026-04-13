お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐら（38）が、3カ月で38kg減量した姿に反響が寄せられている。【映像】3カ月で38kg減量した鈴木もぐら2025年2月、変形性股関節症の手術を受け、両足に人工股関節を入れていたもぐら。2026年2月14日には、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルで、1日16時間の断食をする「オートファジーダイエット」を取り入れ、22kgの減量に成功したことを明かしていた。3カ月で38kg減量した姿