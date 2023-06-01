アメリカのトランプ大統領は、イランとの協議が物別れに終わったことを受けて、アメリカ軍がホルムズ海峡を封鎖することも検討する考えを示しました。アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議は合意に至らず、双方の代表団は帰国の途に着きました。これを受けて、トランプ大統領は12日、SNSへの投稿で「ほとんどの点で合意に至ったが、唯一、非常に重要な核開発をめぐる点では合意に至らなかった」と総括しました。その上で「