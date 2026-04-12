推し絵師からのリプに感激…!?【漫画】本編を読む職場のデスクで、厳しい表情でPCに向かう上司。そんな彼が、実はSNS上で自分が投稿するイラストを熱心に推している「フォロワーさん」だったとしたら。虎太郎(@K0TAR0o0)さんが描く『上司が自分のフォロワーだった話(仮)』は、現代社会において「ありそうで無さそう」な絶妙なシチュエーションを描いた作品だ。SNSで絵師として活動する主人公・佐藤と、その正体を知らずにエールを