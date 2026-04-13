ホームランを放ったロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31才）が、ベンチに戻りチームメートの祝福にハイタッチで応える。本塁打を量産する大谷の見慣れたシーンだが、4月3日（現地時間）に飛び出した今シーズン第1号ホームランの直後には、普段とは違う光景が見られた。 【写真】意味深な“祈りポーズ”をする大谷翔平や真美子さんがいるスイートルームを訪れる大谷翔平など。他、ファミリーで帰国した大谷がベビーカー