声優・アーティストの鈴村健一が、5〜6月に予定していたアコースティックライブツアー開催を見送ることが13日、発表された。インテンションの公式Xやバンダイナムコミュージック公式サイトが伝えた。【写真】声優、ナレーターとして活躍する鈴村健一「昨年末に発表をいたしましたアコースティックライブツアーにつきまして、2026年5月〜6月での開催を予定しており、実現に向けて検討を進めてまいりました。しかしながら、アー