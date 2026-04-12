4月5日、マクドナルドが公式Xにて、《この声・・・まさか！》という言葉と共に、ハンバーガーのシルエットが奥から迫りくる動画を投稿。動画には人気声優の早見沙織（34）、古谷 徹（72）、池田秀一（76）による「何かしら……来るわ」「これは……新しいバーガー」「見えるぞ、私にも見える」声もつけられていた。翌6日には公式Xで《〇〇〇、行きまーす！》という言葉と共に、人気アニメ『機動戦士ガンダム』の登場キャラクターで