通勤通学の時間帯を直撃です。13日朝、愛知県愛西市の名鉄津島線の線路に立ち入ったトルコ人の男が逮捕されました。警察などによりますと、13日午前7時45分頃、愛西市の日光川にかかる名鉄津島線の橋の付近で「線路内に人がいる」などと複数の通報がありました。警察官が駆けつけて、職業不詳、イシク・オズグル容疑者(32)を正当な理由なく線路内に立ち入った鉄道営業法違反の疑いで現行犯逮捕しました。上半身裸で工具を