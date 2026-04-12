タレントの渡辺満里奈（５５）が１２日、都内で行われた「素敵な大人のごきげんフェス２０２６」のオープニングステージに、歌手の野宮真貴（６６）、モデルの松本孝美（６０）とともに登壇した。身長１７１ｃｍ、１９８６年、全日空の沖縄キャンペーンのモデルに抜擢され、その後もコカ・コーラのＣＭなどに次々に出演し、『ＣＭ女王』と呼ばれた松本は、ケープブラウスにパンツ、足元は華やかなピンクのヒールで登場した。