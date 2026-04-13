桃太郎の話でも、主役が桃太郎じゃない!?圧縮されすぎなタイパ昔話4コマ【4コマ漫画】「忙しい人のための桃太郎」を読む「むかしむかしあるところに…」でお決まりの童話も、全編通すと意外と長いものだ。そんな昔話を現代の「タイムパフォーマンス」重視でアレンジしたらどうなるか。津夏なつな(@tunatu727)さんが描く「忙しい人のための昔話」シリーズが、あまりの爆速展開で読者の腹筋を崩壊させている。■短縮の極致がもたらす