停職6カ月昨年の本屋大賞で第2位に輝いた早見和真著『アルプス席の母』。本書には、主人公ら親たちが野球部監督に現金を上納する衝撃的なシーンが描かれている。【写真を見る】総額は5000万円超え？カネを“上納”させていた「バレー部監督」そんな小説を地で行くのが、「週刊新潮」3月12日号で報じた兵庫県立氷上（ひかみ）高校女子バレー部の裏金事件だった。同部は、2012年春高バレー準優勝を果たし、今年の同大会にも出