【新章開放条件クリア応援「冠位戴冠戦：Extra」ストーム･ポッド消費 0！キャンペーン】 開催期間：4月10日～17日12時59分まで FGO PROJECT（ノーツ、アニプレックス、ラセングル）は、Android/iOS用FateRPG「Fate/Grand Order」において、「新章開放条件クリア応援『冠位戴冠戦：Extra』ストーム･ポッド消費 0！キャンペーン」を開催している。期間は4月17日1