東京都練馬区長選は１２日、投開票が行われ、無所属新人で幼稚園理事長の吉田健一氏（５９）が、いずれも無所属新人で前都議の尾島紘平氏（３７）（自民、国民民主、都民ファーストの会、東京維新の会推薦）と会社経営の三上恭平氏（４３）を破り、初当選を果たした。吉田氏は選挙戦で、政党の推薦や支持を受けない「完全無所属」を掲げ、「大きな力に惑わされず、区民の声を公平公正に聞けるような区政にしていく」と主張。区