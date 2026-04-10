イオンは子会社のダイエーとグルメシティなどのスーパーマーケットを、「フードスタイル」へ一本化する計画を発表。4月3日に配信された『神戸新聞NEXT』の記事によると、近畿圏にある187店舗の屋号を今後3年から5年ですべて変更。ダイエーの屋号が消えると報じている。【写真】懐かしい！「主婦の店ダイエー」を再現した資料館阪神大震災のときに神戸の人を救ったダイエー1957年に兵庫県神戸市で創業されたダイエー。1970年代