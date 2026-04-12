女子プロレス「スターダム」のフワちゃんが?意識改革?を断行している。２６日の横浜アリーナ大会で安納サオリとの一騎打ちを控える。フワちゃんは８日の後楽園大会で師匠の葉月から公開説教を食らった後、すっかり?真面目モード?に入っている。フワちゃんは１２日、都内で公開会見に出席し「まずは安納サオリ選手、この数か月間、生意気な態度を取り続けて、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。「私はプロレスラーとして