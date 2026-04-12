格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（１２日、マリンメッセ福岡）で、ＲＩＺＩＮフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５＝キルギス）が久保優太（３８）に完勝で３度目の防衛に成功した。またもやその強さを存分に見せつけた。一昨年大みそかに２ラウンドＴＫＯ勝ちしている相手との再戦となったシェイドゥラエフは、打撃を狙う久保にジリジリと歩み寄ると、パンチをかいくぐって組み付く。そ