母親の目を盗んで“禁断のチョコレート菓子”を頬張る1歳児の愛らしい姿が、Threadsに投稿され、7万8000「いいね！」が付く話題となっている（10日午後5時時点）。【写真一覧】「表情が最高」“隠れているつもり”で初めてのトッポを堪能する幸せそうなおとやんくん母親のおとやんママさん（@__t_miki.0108）が「母のトッポを、隠れて幸せそうに食べてる息子がかわいすぎる…笑（隠れているつもりだけど、丸見え）」とコメント