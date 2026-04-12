みちょぱ、妊娠を発表したけれど……2月5日、自身のインスタグラムで第一子妊娠を発表した「みちょぱ」ことモデルでタレント・池田美優（27歳）。3月30日には同じくインスタで「少し時差になってしまったけど今年の旦那の誕生日旅行」として、ハワイに滞在していたことを写真付きで報告した。この投稿が物議を醸している。池田とモデル・大倉土門（33歳）の交際は、’21年3月に「NEWSポストセブン」の報道で発覚。池田は同28日放送